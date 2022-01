Leerlingen BS Atheneeke sporten met een beperking

Reeds enkele jaren komt G-sport meer en meer in de media en wordt er steeds meer promotie gemaakt om mensen met een beperking aan te zetten tot sporten. "Afgelopen week liep één van onze leerlingen van het eerste leerjaar een blessure op, waardoor het mij als sportleerkracht een uitgelezen kans leek om de leerlingen van de hele klas onder te dompelen in de wereld van G-sport", zo vertelt meester Yens. De leerlingen proberen zich tijdens de volledige les in te leven in een leerling die moeite heeft met zicht, gehoor, bewegingsvrijheid of moeite heeft om zich verbaal uit te drukken. Enkele leerlingen zijn niet beperkt in deze vaardigheden en staan in als ondersteuning voor de andere leerlingen samen met de leerkracht. "Op deze manier willen wij als school onze leerlingen laten inzien dat mensen met een beperking ook recht hebben op voldoende sportbeoefening en ondersteuning in hun vrije tijd, wat vaak niet vanzelfsprekend is. Tijdens de lessen wereldoriëntatie werken we momenteel ook rond stereotypen, vooroordelen en mensen met een beperking, waardoor deze sportactiviteit zeer nauw aansluit bij onze leerstof in de klas", aldus meester Yens.