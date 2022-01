Seniorencampus 3 Eiken viert 5-jarig bestaan

In de feestweek werden alle bewoners uitgedaagd om opdrachten te vervullen en alzo vijf sterren te verdienen. Met het spel Fata Morgana slaagden ze erin om zelf een brievenbus te maken en door hun oproep op Radio LRL en Facebook meer dan 150 felicitatiekaartjes te ontvangen, per afdeling éénzelfde kleur te dragen, 100 km af te leggen, minstens 50% te halen in de 3 Eiken Quiz, een uur lang één persoon op de dansvloer en last but not least het enige '3 Eikenlied' (opgenomen in BM-studio) mee te zingen. Het was een feest om nooit te vergeten en alle sterren werden gehaald.