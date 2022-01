Opleiding transport & logistiek zet in op duurzaamheid

De Se-n-Se (secundair na secundair) opleiding Transport en Logistiek van de Handelsschool Hasselt past haar lessen aan deze transformatie aan. Leerkrachten Peter Severens en Heidi Simons vertellen: "De forse toename van de online handel via webshops zorgt ervoor dat de logistieke sector tegenwoordig geconfronteerd wordt met een groot aantal retourzendingen. We onderzoeken hoe we in de toekomst het aantal retourzendingen kunnen verminderen, en hoe we de bestaande retourzendingen efficiënter en ecologischer kunnen laten verlopen. Daarnaast bekijken we hoe de volledige supply chain groener en duurzamer kan worden."Wie interesse heeft in een boeiende job met veel afwisseling én met een grote werkzekerheid kan op 1 februari instappen in de opleiding Transport en Logistiek. In één jaar tijd worden jongeren voorbereid op onmiddellijke tewerkstelling in de logistieke sector. Vaste partners zijn onder andere transportbedrijf H. Essers, haven Genk, Ikea en Nike.