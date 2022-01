Sofia Costoulas klaar voor Australian Open: Bilzerse boekt grootste zege ooit bij juniores

Sofia Costoulas is duidelijk klaar voor de Australian Open. De 16-jarige Bilzerse won zopas het voorbereidingstoernooi in Traralgon. “Mijn grootste zege ooit bij de juniores”, zegt ze trots.

Enkel de grandslams staan nog een trapje hoger op de ladder. De voorbije jaren speelde Costoulas al twee keer de finale van een J1-toernooi, maar winnen zat er nog niet. Derde keer, goede keer, want nu was het wel bingo. Het toernooi was erg sterk bezet omdat dit de laatste voorbereiding is op de Australian Open. Zo zorgde Costoulas voor een straffe stunt door in de kwartfinale het nummer 3 bij de juniores, de 17-jarige Russische Diana Shnaider, uit te schakelen. Op de Australian Open start zij als eerste reekshoofd.

Na enkele maanden van blessureleed zit Costoulas duidelijk in bloedvorm. Dat liet ze al zien tijdens de kerstperiode, toen ze drie proftoernooien op een rij speelde in het Tunesische Monastir. Twee keer speelde ze de finale van een 15.000 dollartoernooi. Op de WTA-ranking is ze opgeklommen tot plaats 905.

Kerstmis en Nieuwjaar bracht ze niet bij haar familie door, maar wel in het verre Tunesië. Die doorgedreven training werpt nu zijn vruchten af. Costoulas traint sinds enkele maanden weer samen met Rick Vleeshouwers in de Kim Clijsters Academy in Bree.