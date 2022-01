Onderwijs wil af van quarantaine na risicocontact op school

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, ook bij jongeren. En dus dreigt het aantal leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs dat in quarantaine moet drastisch te verhogen. De CLB's willen daarom de quarantaineregels laten aanpassen. Ze willen het simpel houden: kinderen die positief testen of ziek zijn, blijven thuis. Wie niet ziek is, gaat naar school en volgt de strenge coronamaatregelen. Een voorstel waar ze zich bij het Spectrumcollege helemaal in kunnen vinden. Want de druk op het personeel wordt stilaan te groot.