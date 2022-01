Standard-aanwinst en paardenliefhebber Mathieu Cafaro: “Wil plezier in voetbal hier terugvinden”

Standard stelde woensdag zijn nieuwe middenvelder Mathieu Cafaro voor. De 24-jarige Fransman kwam deze winter over van het Franse Reims. “Ik ben blij dat ik weer met Will Still kan werken.”

Cafaro zat bij Ligue 1-club Reims op een dood spoor en zijn contract liep er komende zomer af. “Het was duidelijk dat ik in die situatie niet ging verleggen”, legt de Franse spelmaker uit. “Een vertrek was de beste optie. Ik kende Will Still (T2 bij Standard, nvdr.) nog van zijn passage bij Reims en we zijn contact blijven houden. Ik ben blij om weer met hem te werken. Ook Wout Faes en Thomas Foket, de Belgen van Reims, heb ik om info gevraagd. Ik voelde ook veel vertrouwen uit de gesprekken met trainer Luka Elsner. Dat alles overtuigde me om te komen.”

De tegenvallende resultaten en de mogelijke overname van Standard waren voor Cafaro geen reden om niet naar Luik te verhuizen. “Neen, want de Belgische Pro League is een goede competitie met sterke ploegen. Standard staat niet op de plek waar het thuishoort, maar het blijft een heel mooie club, die aanzien geniet. Ik ben hier om de club vooruit te helpen. Ik ben hier heel goed opvangen en voelde bij mijn komst al aan dat de spelers in revanchemode zitten.”

Paardenliefhebber

Cafaro, die eigenaar is van vijf paarden en in het verleden gelinkt werd aan een transfer naar Marseille, wil in Luik vooral het plezier in het voetbal terugvinden. “Ik heb een lastig halfjaar achter de rug bij Reims. Ik hoop dat ik met Standard opnieuw de weg naar boven kan vinden. Het is mijn eerste buitenlandse avontuur, al merk je dat door de vele Franstaligen amper. Mijn paarden? Het gaat om racepaarden. Het is een passie en een beetje een familietraditie bij ons. Ik merk dat er nog wel voetballers geïnteresseerd zijn in de hippische sport, zoals Antoine Griezmann bijvoorbeeld.”

De technicus begon tegen Anderlecht meteen in de basis. Hij startte op de linkerflank. “Maar ik ben polyvalent en kan ook op rechts en centraal spelen. Sommigen zien dat misschien als een nadeel, maar ik vind het een voordeel, want het vergroot je speelkansen. Ik heb nog wat tijd nodig om topfit te worden en de automatismen te leren kennen. Ik heb al gemerkt dat de Belgische competitie opener is dan de Franse Ligue 1. Als aanvallende speler verkies ik dit uiteraard”, aldus de middenvelder.