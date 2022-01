Hij zei expliciet dat hij het niet wil, maar plots wordt Greg Van Avermaet de “Novak Djokovic van het wielrennen” genoemd

LEES OOK. Hallo Novak Djokovic? Toptennisster Victoria Azarenka pleit na “circus” voor verplichte vaccinatie: “Geen spuit is niet spelen”

De drie rechters van het Australische Hooggerechtshof beslisten afgelopen zondag unaniem dat het visum van de niet-gevaccineerde Djokovic bleef ingetrokken. Zo kwam er een einde aan een soap die de hele tenniswereld bijna twee weken in de ban hield.

De Servische nummer één van de wereld kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden. Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval. De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog ‘overrulen’ en deed dat ook “op basis van het publieke belang”.

© AP

“Niet zo happig op derde prik”

Op 12 januari, in volle ‘Djokovic-storm’ dus, was het mediadag bij AG2R - Citroën. Greg Van Avermaet vertelde toen dat hij nog geen boosterprik heeft laten zetten en dat ook niet van plan is. De Oost-Vlaming wil daarmee wachten tot na de klassiekers.

“Vooral in de tweede seizoenshelft liep het niet zoals ik wou. Ik wijt het aan mijn vaccinatie”, zei Van Avermaet. “Sindsdien koers ik niet meer op niveau. Je moet dat echt wel timen en ik deed het net voor de Dauphiné, na een zware trainingsperiode en vlak voor een zware koers. Dat was geen goed idee. Ik heb daarna niet meer op niveau gefietst. Normaal ben ik altijd goed voor een plek in de top tien of rijd ik mee finales, nu had ik het zelfs lastig in de grupetto in de Tour. Zelf wilde ik stoppen, maar de ploeg wou dat ik verder deed, onder meer voor onze klassementsman Ben O’Connor en dat heb ik gedaan, maar dan put je je lichaam verder uit. Mijn bloedwaarden waren niet op niveau zo bleek uit testen in het najaar. Mijn lichaam vocht ergens tegen. Dus ben ik nu niet zo happig op die derde prik. Ik laat hem zetten na de klassiekers, dat lijkt me de beste optie.”

En die laatste uitspraak heeft nu voor wat ophef gezorgd. Het Spaanse El Espanol, een online krant met ruim een half miljoen volgers op sociale media, noemt Van Avermaet zelfs de “Novak Djokovic van het wielrennen”.

© El Espanol

“De Belgische wielrenner heeft, in tegenstelling tot Djokovic, de eerste dosissen van het coronavaccin gekregen. Nu is hij echter van gedachten veranderd en wil hij het boostervaccin nog niet krijgen”, klinkt het. “Van Avermaet wil dat uitstellen tot na de eerste helft van het seizoen, waar zijn belangrijkste doelen liggen. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro wil niet dat de mogelijke bijwerkingen van het vaccin zijn prestaties beïnvloeden.”

“Door deze beslissing van Van Avermaet wordt hij in sommige sectoren omschreven als de ‘Novak Djokovic van de wielersport’. Ondanks het feit dat de grote koersen op de kalender nog niets hebben gecommuniceerd over de vraag of het verplicht zal zijn om een ​​vaccinatiebewijs voor te leggen om te kunnen starten”, schrijft het Spaanse medium nog om daarna bovenstaande quotes van onze landgenoot boven te halen.”

Opmerkelijk: Van Avermaet, die in november corona kreeg, zei onlangs nog het volgende over zijn beslissing om zijn boosterprik uit te stellen. “Als ik niet ziek was gevallen, dan had ik die spuit al lang laten zetten. Ik ben dan ook voorstander van vaccinatie. Ik wil niet dat iemand gaat denken dat ik een soort van Novak Djokovic ben.”