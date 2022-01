Vijf vluchten, 17.885 kilometer en 6 uur jetlag voor drie wedstrijden: Belgian Cats staan voor nooit geziene verplaatsing om zich te plaatsen voor het WK

De Belgian Cats krijgen met een waanzinnig reisschema nog een extra tegenstander om zich voor de tweede keer op een rij te kwalificeren voor het WK basketbal. De derde en laatste WK-kwalificatiematch tegen Rusland is niet in de Amerikaanse hoofdstad Washington, maar wel in Dominicaanse Republiek. “Ongezien”, zegt general manager Koen Umans.