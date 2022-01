Kirsten Flipkens vormt duo met Sander Gillé in gemengd dubbelspel op Australian Open

Kirsten Flipkens en Sander Gillé vormen op de Australian Open een duo in het gemengd dubbelspel. Ook Joran Vliegen speelt gemengd dubbel in Melbourne, aan de zijde van de Sloveense Andreja Klepac.

De 36-jarige Flipkens en de 31-jarige Gillé nemen het in de eerste ronde op tegen de Française Kristina Mladenovic en de Kroaat Ivan Dodig, samen het vijfde reekshoofd.

Flipkens is in Australië aan haar 34e grandslamtoernooi toe. Ze neemt voor de veertiende, en mogelijk laatste, keer deel aan de Australian Open. In het enkelspel verloor ze maandag in de eerste ronde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Diezelfde Sorribes Tormo is haar partner in het vrouwen dubbelspel, waarin ze vanaf donderdag uitkomt.

Vliegen en Klepac nemen het in hun eerste ronde op tegen de Chinese Shuai Zhang en de Australiër John Peers, samen het tweede reekshoofd.

Gillé en Vliegen vormen zoals gewoonlijk een duo in het mannen dubbelspel.