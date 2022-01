Daar is de volgende grote naam voor de Omloop Het Nieuwsblad: na Wout van Aert tekent ook Peter Sagan present

Peter Sagan is weer vogelvrij en stevig aan het trainen. Begin januari testte de Slovaak positief op Covid, maar hij is inmiddels genezen. Sinds maandag vertoeft Sagan in Spanje voor een stage met zijn nieuwe ploeg TotalEnergies. Die ploegstage met daarbij ook onze landgenoot Dries Van Gestel eindigt vrijdag, waarna Sagan doorreist naar Gran Canaria om nog wat extra te werken aan zijn conditie.

Wanneer Sagan zijn eerste koersen zal rijden, is nog niet voor honderd procent beslist. Hij wil eerst nog afwachten hoe het met zijn vormpeil is gesteld. De Tour du Var (18/2 - 20/2) is een grote mogelijkheid. De week nadien wil de Slovaak graag aantreden in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat is best opmerkelijk, want het laatste optreden van de drievoudige wereldkampioen in het Belgische openingsweekend dateert van vijf jaar geleden. Vuurwerk verzekerd, want ook Wout van Aert zal er aan de start staan.

In 2017 eindigde Sagan tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en won hij een dag later in Kuurne. Ook in 2016 was hij de runner-up in de Omloop Het Nieuwsblad, tweemaal achter Greg Van Avermaet. (bvc)