Was het anders gelopen als Dave De Kock (34) beter werd opgevolgd?

Waarom werd Dave De Kock (34) niet beter opgevolgd nadat hij de gevangenis had verlaten? En zou het nu anders verlopen zijn? Het antwoord op dat laatste is ‘ja’. Al is geen enkel systeem waterdicht. Door een terbeschikkingstelling (TBS) uit te spreken, heeft justitie nu wel een instrument in handen om vrijgelaten daders beter op te volgen. Wat maar betekent zo een TBS? Wie controleert de naleving? En wat als een veroordeelde de voorwaarden schendt?