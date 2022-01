Dubbele dosis voor Elise Mertens donderdag op de Australian Open: enkel en dubbel

De Belgische nummer één speelt eerst als tweede wedstrijd op court 8 haar tweede ronde in het enkelspel tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 64). Later op de dag, als vierde match op dezelfde court, speelt ze aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova tegen de Russin Anna Blinkova en de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich.

Mertens (WTA 26) won haar twee vorige duels tegen Begu, beiden in 2017, in de Fed Cup en de halve finales van het WTA-toernooi van Istanboel. Bij een overwinning treft onze landgenote in de derde ronde de Kazachse Elena Rybakina (WTA 12) of de Chinese Shuai Zhang (WTA 74).

Naast Mertens komen er donderdag nog Belgen in actie in het dubbelspel. Sander Gillé en Joran Vliegen nemen het in de eerste ronde bij de mannen op court 13 op tegen de Fransen Benjamin Bonzi en Arthur Rinderknech, vorig weekend nog verliezend finalist op het ATP-toernooi in Adelaide.

© ISOPIX

Gillé en Vliegen spelen de laatste wedstrijd op court 13, voordien is het als tweede wedstrijd de beurt aan Maryna Zanevska en de Duitse Julia Lohoff versus Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Zanevska moest woensdag forfait geven voor haar tweede ronde in het enkelspel, maar gaf aan te hopen klaar te geraken voor de dubbelpartij.

Op het einde van het programma, op court 14, staat de partij van Alison Van Uytvanck, aan de zijde van de Deense Clara Tauson, tegen de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.