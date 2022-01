Wolatelier Room to Live in actie voor stichting Still

Vanaf oktober is de voormalige Sint-Josephkerk in Lommel-Stevensvennen het werkterrein van Room to Live vzw.

Naast klei-, planten-, fiets- en muziekatelier, haakt het textielatelier dekentjes voor de families van babytjes die tijdens de zwangerschap zijn overleden. Stichting Still bekommert zich om het verdriet van deze families door kosteloos fotoreportages te maken en eveneens voor gehaakte dekentjes te zorgen.Elke woensdagmiddag zijn zo'n vijftal enthousiaste dames onder leiding van Monique Tiebosch in de weer om hiervoor hun steentje bij te dragen.Elk van de eerder genoemde ateliers staat onder leiding van bekwame vrijwilligers. Het aanbod is veelzijdig: van boetseren tot planten kweken en van fietsen herstellen tot een cursus accordeon spelen.Alle info hierover is te vinden op de website info@roomtolive.be