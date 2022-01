Naar een nieuwe school via naarschoolinberingen.be

Je kind aanmelden voor de eerste kleuterklas of een nieuwe school in Beringen doe je via naarschoolinberingen.be. “We maken al enkele jaren gebruik van dit online aanmeldsysteem en 'Naar school in Beringen' raakt dus stilaan vertrouwd. Als stadsbestuur volgen we vanuit het LOP, het Lokaal Overlegplatform rond onderwijs, de capaciteit zeer nauw op van de scholen, nl. het aantal beschikbare schoolbanken voor kinderen binnen een school. De plaatsen in een school zijn immers niet onbeperkt”, zegt schepen van Onderwijs An Moons.In de eerste fase kunnen kinderen van personeel en broertjes en zusjes zich rechtstreeks inschrijven via de school zelf. Vanaf maart kunnen ouders vervolgens de andere kinderen aanmelden, namelijk de kindjes geboren in 2020 en zij die volgend schooljaar in een andere school starten. “Zo geven we alle ouders dezelfde kans opdat kinderen naar een Beringse school naar keuze kunnen. Hierbij houden we uiteraard rekening met de capaciteit van de scholen”, aldus schepen Moons.Zo verloopt de aanmeld- en inschrijfperiode: Tussen dinsdag 1 maart 12 uur en vrijdag 25 maart 12 uur kunnen ouders kinderen aanmelden die geboren zijn in 2020 of die vanaf september in een andere school willen starten.Op maandag 4 april, voor 17 uur, weten de ouders in welke school ze hun kind mogen inschrijven. Die inschrijving gebeurt tussen 20 april om 9 uur en 18 mei 2022 om 12 uur. De school contacteert de ouders tussen 20 en 22 april voor een afspraak.Tenslotte starten op woensdag 1 juni om 9 uur de vrije inschrijvingen voor kinderen die nog geen plaats hebben. Elke school organiseert dan inschrijvingen tussen 9 en 12 uur. Voor bijkomende inschrijvingsmomenten kan je terecht op de websites van de scholen.De website www.naarschoolinberingen.be bevat meer informatie over de aanmeld- en inschrijvingsprocedure, de vrije plaatsen in de Beringse scholen en de openschooldagen. Daarnaast kan je je er inschrijven voor de digitale infomomenten die het LOP samen met stad Beringen organiseert op dinsdag 25 januari om 18 en 20 uur.