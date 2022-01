Vier drugstoeristen van bus gehaald in Bilzen: twee van hen stonden geseind

De politie van Bilzen haalde dinsdag vier drugstoeristen van een lijnbus. Ze deden dat nadat ze aanwijzingen hadden gekregen dat op de bus van lijn 20A Maastricht-Hasselt drugstoeristen meereisden. De politie haalde vier personen van de bus. Een van hen, een 45-jarige uit Hasselt, stond internationaal geseind en werd ter plaatse gearresteerd. Hij was in het bezit van illegale methadon. De seining bleek echter niet meer van toepassing waardoor hij na zijn verhoor mocht beschikken. Een tweede persoon was onder meer in het bezit van een bolletje van 2,5 gram heroïne terwijl een derde figuur (41) geseind stond voor een afname van een DNA-staal en geboeid werd afgevoerd om de staal af te nemen. De vrouw die de drie mannen vergezelde bleek niets op zak te hebben en mocht beschikken. ppn