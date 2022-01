Filmtip: de duistere diamant ‘Nightmare Alley’ moet je zeker in de cinema gaan kijken

Het verhaal van Nightmare Alley speelt zich af in het milieu van circusartiesten af. Del Toro respecteerde de donkere originele vertelling alvast meer dan Edmund Goulding, die in 1947 een niet onaardige, maar geflopte filmversie (te zien op YouTube) met Tyrone Power maakte. De verwerpelijke antiheld is Stan Carlisle (Bradley Cooper), een zwever die in een circus gefascineerd raakt door een illusionismetruc van een aan lager wal geraakte artiest. Hij steelt het om er carrière mee te maken, maar is zo gulzig dat hij mensen mee in zijn ondergang sleurt.

Del Toro maakte er een tragedie van, over een hopeloze man die zich constant wil wreken op zijn vaderfiguren. Dat Stan het van ongure steegjes schopt tot vergulden, maar kille kamers, is een metafoor voor de onmogelijkheid van Stan om geestelijke rijkdom te vergaren. De fotografie van een andere Stan, Stan Laustsen (Crimson Peak), is ronduit briljant en je doet er dan ook goed aan om deze duistere diamant in de bioscoop te gaan bekijken. Maar verwacht geen happy end. (cc)