Bestelwagen rijdt rond met 7.600 blikken frisdrank in Voeren

Voeren

De politie Voeren organiseerde dinsdag een verkeersactie op de E25 in Moelingen. Ze controleerden vijftien voertuigen en vijftig personen. Wederom stelden de inspecteurs vast dat er meerdere bestuurders rondreden onder invloed van drugs.

Er was een bestuurder die positief testte voor cannabis en amfetamines. Twee andere chauffeurs bleken cannabis te hebben gebruikt en vier anderen werden betrapt op het bezit van gebruikershoeveelheden drugs.

Een opvallende vondst tijdens deze actie was een bestelwagen geladen met maar liefst 7.600 blikken frisdrank. Hierdoor was het voertuig zwaar overladen. De bestuurder diende zijn lading af te laden en ontving een pv. Daarbovenop moet de persoon in kwestie zijn achterstallige accijnzen betalen. Ten slotte bleek de technische keuring van twee voertuigen al meer dan een jaar vervallen en troffen de inspecteurs één geseind persoon aan.