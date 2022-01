Voor de vijfde maal gillen met ‘Scream’ - én de oude cast: is jouw maag stevig genoeg?

De film respecteert het satirisch origineel van de in 2015 overleden Wes Craven door de oude cast uit 1996 (Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox) terug te brengen en maakt daar gebruik van om een overbodige reboot te omzeilen. Het is dus een ‘requel’, een remake-sequel. Dat wil zeggen: hetzelfde, maar toch een beetje anders.

De film begint met een gelijkaardige intro als in de vorige Scream-films: Ghostface belt een slachtoffer op en vraagt haar uit naar haar favoriete horrorfilm. Daarna slaat hij toe en beginnen vrienden van het meisje uit te vissen wie nu de killer is. Daarbij wordt rekening gehouden met de veranderende regels in het horrorgenre én met Stab 8, het fictieve achtste filmluik gebaseerd op de eerste Scream. Je zit hier dus in een meta-universum, waarin zowel fictie als fictie binnen de fictie op mekaar inspelen.

Dat zal de fans zeker plezieren. Maar die zullen toch wel een sterke maag moeten hebben, want dit deel is nodeloos sadistisch en bloederig én opvallend slecht geacteerd door de nieuwkomers. cc