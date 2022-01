Test Aankoop vraagt om verlenging van sociale energietarief

Consumentenorganisatie Test Aankoop vraagt in het licht van de hoge energieprijzen aan de regering om het sociale energietarief te verlengen. Het gunstregime loopt binnenkort af waardoor heel wat huishoudens in energiearmoede terecht dreigen te komen, zegt Test Aankoop woensdag in een communiqué.

Het sociale tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netwerkbeheerder. Momenteel genieten zo’n 900.000 gezinnen van de maatregel, nadat de regering besloot om de doelgroep van het sociaal tarief uit te breiden.

“Deze maatregel loopt echter af op 31 maart 2022. Sommige leveranciers zeggen nu al dat zij mensen die van het sociale tarief hebben kunnen profiteren, niet zullen terugzetten naar hun “oude contract”, waardoor zij gedwongen zullen zijn een nieuw contract te zoeken op de markt aan de huidige zeer hoge tarieven”, waarschuwt de consumentenorganisatie. “Het is onmogelijk te voorspellen wat de energieprijzen in april exact zullen zijn, maar op basis van de huidige prijzen zou het einde van het sociale tarief een vervijfvoudiging van de gasfactuur kunnen betekenen voor sommige mensen”, klinkt het.

De organisatie wijst er voorts op dat heel wat gezinnen uit de middenklasse die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief of de energiebon, ook zwaar getroffen worden maar momenteel in de kou blijven staan. Naast de verlenging van het verruimde sociale tarief moeten er daarom andere dringende maatregelen worden genomen om deze mensen te helpen, zoals een tijdelijke btw-verlaging op een basisverbruik, bepleit Test Aankoop.