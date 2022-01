Tongeren

In Tongeren heeft een vrachtwagen de Moerenpoort geramd. Hierdoor is een mergelblok uit de boog boven de doorgang losgeraakt en op de grond terechtgekomen. De brandweer is ter plaatse. Zij zullen een houten spie plaatsen om het gat in de boog te stutten. De doorgang werd daarom tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. diro