België gaat binnenkort prikken met coronavaccin dat alternatief biedt voor mensen met risico op allergische reacties

De IMC Volksgezondheid heeft vandaag beslist het vaccin Nuvaxovid met voorrang aan te bieden aan mensen met een hoog risico op allergische reacties op de beschikbare vaccins of met bewezen bijwerkingen na een eerste vaccinatie tegen Covid-19. Aangezien het slechts om een beperkt aantal mensen gaat, kunnen de deelstaten het vaccin aan andere groepen aanbieden op basis van het beginsel “first come, first served”.

