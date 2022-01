Rubenshuis gaat meer dan vier jaar dicht voor restauratie

Het Rubenshuis in Antwerpen sluit op 8 januari 2023 de deuren voor een nagenoeg volledige restauratie die tot 2027 zal duren. In 2024 wil het museum wel al zijn nieuwe onthaalgebouw openen en daar een aantal topstukken van Rubens tentoonstellen in afwachting van de heropening van de kunstenaarswoning zelf.

Dat het Rubenshuis een nieuw onthaalgebouw zou krijgen aan de zijkant van de site - aan Hopland - was al langer bekend. Nu wil het museum ook de kunstenaarswoning zelf onder handen nemen. Er zal meer ruimte worden gecreëerd voor bezoekers en internationale tentoonstellingen, er komt een betere klimaatbeheersing en een lift moet het grootste deel van het gebouw toegankelijk maken voor alle bezoekers. De werken zullen ruim vier jaar duren, onder meer omdat alles moet gebeuren met respect voor de erfgoedwaarde van het pand.

“Hiermee is het masterplan van het Rubenshuis compleet en worden alle pijnpunten voor de komende decennia verholpen”, stelt Antwerps schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Dat we het museum hierdoor een beetje langer moeten sluiten, is noodzakelijk. Maar de heropening is gepland voor 2027, het jaar van Rubens’ 450ste verjaardag. Reken er maar op dat we dat in stijl en met veel grandeur zullen vieren.”

Dit jaar blijft het museum dus wel nog het hele jaar open. De werkzaamheden aan het onthaalgebouw zullen slechts wat lawaaihinder veroorzaken, klinkt het, en vanaf het najaar zal de tuin nog slechts beperkt toegankelijk zijn.