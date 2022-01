Benieuwd naar genie achter de bladgouden meesterwerken? Leven van Klimt nu als strip

De symbolistische schilder Gustav Klimt (1862-1918) uit Wenen is een icoon van de art nouveau. Afijn, van de schilderkunst tout court. Logisch dat het Franse Glénat al een deel aan Klimt wijdde in haar Les Grands Peintres-serie. Dat deel is eind 2021 vertaald uitgekomen. Voorop een krachtige cover, een referentie naar Klimts bladgouden, verbluffende portret van Adele Bloch-Bauer. Om dat schilderij draait het ook in deze biostrip van de Waalse tekenaar Marc-Renier en scenarist Cornette. Klimt, verguisd door de haute bourgeoisie na schandaal-fresco’s voor de unief, trekt zich terug in zijn atelier met zijn (naakte) modellen en vele katten. Zowel vrouwen als katten zijn gek op hem. Maar artistiek zit hij vast. Een droom over de Bijbelse Judith achtervolgt hem. Hoe kan hij die gesluierde vrouw een gezicht geven? Klimt, de strip dus, is een interessante introductie op oeuvre en leven van Klimt, maar vergt voorkennis en aandacht. jbx

Klimt, door Marc-Renier en Jean-Luc Cornette, Uitg. Dark Dragon Books,48 blz.