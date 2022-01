Katia verdiende de kost met muziek, nu volgt ze lerarenopleiding

De Genkse singer-songwriter Katia Salemi is een bezige bij: ze zit in verschillende bands, is zangcoach en geeft muziekles.. Maar ondertussen heeft het coronavirus een bloedbad aangericht in de cultuursector en Katia is de knagende onzekerheid moe. Ze volgt nu een lerarenopleiding aan Hogeschool PXL.

De Genkse singer-songwriter Katia Salemi woont samen met haar man nu al een paar jaren in het ‘witte stadje’ Thorn, net over de Belgisch grens. Vandaag studeert ze als laatstejaars ‘Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs’ aan de Hasseltse Hogeschool PXL. “Op mijn 10de begon mijn muzikale reis”, steekt Katia Salemi van wal. “Ik studeerde aan de Stedelijke muziekacademie van Genk, volgde daarna enkele jaren stemvorming en podiumkunsten aan de Antwerpse rockacademie, een klein jaar opera, diverse jaren zang lichte muziek in Geleen en Heerlen en behaalde tot slot mijn diploma Bachelor in Music (Singing Jazz) aan het Conservatorium in Maastricht.”

Van triphop tot metal

“Sindsdien zing ik in verschillende bands gaande van coverbands en een vintage trio over een triphop trio en een a capellakwintet tot een progressieve metalband”, gaat Salemi verder. “Daarnaast ben ik sessiemuzikante, zangcoach, word ik ingehuurd voor studiowerk en geef les aan diverse muziekscholen in Vlaanderen en Nederlands-Limburg. En natuurlijk als er tijd overblijft, schrijf ik eigen nummers voor mijn soloprojecten, waaronder ‘Atiya’. Zowel mijn man als ik verdienen ons brood hoofdzakelijk met muziek. Denk maar aan optredens, workshops en doceren. Hij is daarnaast dirigent, arrangeur, componist, en multi-instrumentalist. Samen verzorgen wij ook de backing vocals voor diverse Limburgse artiesten zoals Beppie Kraft, Erwin, Jack Vinders, Roger Villevoye en vele anderen.”

Geen vooruitzichten

“Maar sinds corona zijn de tijden in de cultuursector drastisch veranderd. Voor ons een hele uitdaging en met momenten best moeilijk. Wanneer je hoofdinkomen normaal gesproken wordt gegenereerd uit optredens, is verdere uitleg overbodig denk ik. Het is geen geruststellende gedachte, dat er op dit moment weinig tot geen vooruitzichten zijn met betrekking tot het hervatten van onze werkzaamheden. De cultuursector incasseert momenteel rake klappen en datzelfde geldt ook voor ons als zelfstandige muzikanten. Hoelang kan een mens in onzekerheid blijven leven? Dus ja, dan lonkt het onderwijs wel hè.”

Vaste benoeming

“Door mijn studie aan Hogeschool PXL ben ik me nóg meer gaan verdiepen in de didactische en pedagogische aspecten van het lesgeven. Zeer boeiende materie. Ook de manier waarop studies als deze tegenwoordig worden aangeboden, ervaar ik als bijzonder prettig en veelzijdig. Afstandsonderwijs gecombineerd met contactmomenten maakt het haalbaar. En ja, ik hoop op een vaste benoeming. Dus of een volle klas of een dikke hit? Allebei graag (lacht). Kijk, het is heel fijn om erkenning te krijgen voor iets waar je van kinds af aan kei en keihard voor werkt en in gelooft, natuurlijk. Maar beroemd zijn, heb ik nooit echt geambieerd. Het wordt mooier voorgeschoteld dan het in werkelijkheid is. Erkenning daarentegen, is een heel ander verhaal! Daarnaast heb ik zelf mogen ervaren hoe belangrijk het is, om zangles te krijgen van ongelofelijk gepassioneerde en goed onderlegde docenten. Ik hoop oprecht dat ik zo’n voorbeeld ben en mag blijven voor mijn leerlingen. Ik wil ook graag mee zijn met de tijd en als dat betekent dat ik me moet bijscholen, dan graag en is Hogeschool PXL de perfecte uitkomst!”