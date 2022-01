Winnaars eindejaarsactie Loois Handelsteam bekendgemaakt

De sympathieke Schotenaars zijn heel blij met de prijs. Het winnende lotje kwam van bij ‘t Kippenhof op de Geelsebaan. Danny: “Deze aankoopbonnen komen goed van pas met de stijgende energieprijzen. En ja, wij zijn heel trouwe klanten van de winkels in Looi. Bovendien zijn de handelaars er vriendelijk en gedienstig."Er werden ook tien pakketten cadeaubons van Winkeldorp Tessenderlo van 250 euro geloot uit vijf grote zakken vol lotjes. De meeste winnaars komen uiteraard uit Tessenderlo, maar ook Stokrooie, Geel en Ham zijn vertegenwoordigd. Deze prijzen werden gewonnen in volgende winkels: AD Delhaize, Het Kadopaleisje, Shoe-Lux, Optiek Persoons, Koninckshof, Standaard Boekhandel, Dilex Fashion en Florande Pure Fleur. Alle winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.Het Loois Handelsteam kon voor deze actie weer rekenen op de steun van het gemeentebestuur, in het kader van het coronaherstelplan voor de handel.