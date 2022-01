Vrijwilligers trakteren medewerkers Ter Dennen Opvangcentrum

Met één kilo zeshonderd grammen of zowat 140 pralinen trakteren de vrijwiligers de beroepskrachten, die zij dag en nacht in de weer zien in het Opvangcentrum Ter Dennen. Ze voegden er een boodschap ter aanmoediging en waardering aan toe. De personeelsleden van het Rode Kruis waren aangenaam verrast en beloofden de pralinen zeker te laten smaken.