Brandweerman Marc Coenen schrijft boek over noodlottige brand in Beringen

Schepen van bibliotheek Jessie De Weyer, wiens vader ook als brandweerman die nacht aanwezig was op de Koolmijnlaan, verzorgde het voorwoord. Een brandinterventie die onder controle leek, veranderde destijds in de hel op aarde. Voor officier van dienst Marc Coenen is de impact van die brand waarbij twee brandweermannen het leven lieten en een derde zware brandwonden opliep, niet te onderschatten. Om uit de schuldvraag te geraken, verdiepte Marc zich in de verschillende facetten van het nemen van beslissingen onder stress.In de Beringse bibliotheek las hij talloze werken van wetenschapsfilosofen, biologen, psychologen, historici en genetici. Vervolgens bundelde hij zijn inzichten en schreef ze neer. Tijdens de boekvoorstelling ging Marc in op de aanloop naar die bewuste avond, de lessen die uit de brand getrokken zijn en vooral ook op het belang van het onbewuste. Het boek van Marc is te koop bij verschillende boekenhandels en kan je ook terugvinden in de bib.