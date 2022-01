Toneelgezelschap Horizon annuleert opvoeringen

Toneelgezelschap Horizon kondigde maar net aan dat het stuk 'In de sacoche' in volle voorbereiding was toen omikron hard toesloeg.

Eerst werden de repetities voor drie weken bevroren en was inhalen nog mogelijk. Daarna kwam het bericht dat de repetities tot minstens 28 januari zouden stilliggen. De bestuursleden hielden nog even de adem in, maar moesten op de jongste bestuursvergadering toch de handdoek in de ring gooien. Opvoeringen in februari werden onmogelijk. Speladviseur Pascal werd intussen gepolst en wil gelukkig voor de tweede maal mee verhuizen van seizoen. De spelers en alle leden werden verwittigd en alle verdere voorbereidingen gestaakt. De kaarten die al besteld waren, zijn inmiddels ook terugbetaald.Voor iedereen geldt dat driemaal scheepsrecht is en zo ook voor Horizon. Iedereen houdt er de moed in. De toneelgroep kijkt uit naar de derde start in september.