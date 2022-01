Sofie Merckx gaat Kamerfractie van PVDA leiden

De perfect tweetalige Merckx zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad van Charleroi. In 2019 raakte ze verkozen voor de Kamer. Als huisarts liet ze zich daar vooral gelden in gezondheidsdossiers. Voortaan mag ze dus de leiding over de Kamerfractie in handen nemen.

“De keuze voor Sofie was logisch en unaniem in de groep. Het is ook belangrijk dat vrouwen een rol op de voorgrond innemen. Dat blijft een uitdaging, zowel in onze partij als in de samenleving”, licht Hedebouw de keuze toe. Merckx reageert vereerd op het vertrouwen van de groep. “Ik ga mijn best doen om de komende jaren als fractieleidster de stem van onze ploeg uit te dragen en ten dienste te stellen van de sociale strijd.”

Merckx is de dochter van Kris Merckx, indertijd de mede-oprichter van Amada, de voorloper van de PVDA.