Bol.com lanceert Franstalige website

Bol.com is sinds 2010 actief in Vlaanderen, en groeide hier uit tot de grootste webwinkel. In de zomer van 2020 stak het e-commerceplatform in ons land ook officieel de taalgrens over met een Franstalige app en afhaalpunten in Delhaize-supermarkten. Voordien konden Walen en Brusselaars ook al producten bestellen en laten leveren, maar dan moesten ze op de Nederlandstalige website of app terecht.

Op een Franstalige website was het nog wachten. Destijds koos Bol.com ervoor om eerst op de app te focussen omdat die “de grootste bron van verkeer is”, luidde het. Volgens marketingdirecteur Boukje Taphoorn kan de Franstalige app op “veel belangstelling” rekenen. “Vandaag kent een op de drie Franstalige Belgen ons en werd de applicatie al meer dan 200.000 keer gedownload.”

Tegelijk merkt Bol.com op dat nog steeds de helft van de Franstalige klanten vooral de Nederlandstalige website gebruikt. Zij kunnen voortaan dus terecht op een Franstalige versie.

Om het aanbod aan lokale producten te verhogen, is Bol.com ook op zoek naar meer Waalse en Brusselse handelaars die hun waren via de webwinkel willen verkopen. “Het ondersteunen van de lokale handel is een van onze prioriteiten”, aldus Taphoorn.