NBA. Golden State rekent dankzij Thompson en Curry eenvoudig af met Detroit

Golden State heeft dinsdag in de NBA een 102-86 overwinning tegen Detroit geboekt. In de enige andere wedstrijd van de avond haalde Minnesota het bij Detroit met 110-112.

De Warriors konden in eigen huis rekenen op topduo Klay Thompson/Stephen Curry. Thompson was bij zijn vijfde wedstrijd, na 2,5 jaar afwezigheid door twee zware blessures, goed voor 21 punten. Curry liet aan zijn zijde 18 punten noteren. Bij de pauze in San Francisco stond het al 66-36, in de tweede helft freewheelde Golden State met de handrem op naar de overwinning.

De zege was welkom voor de Warriors na drie nederlagen in hun laatste vier duels. Golden State blijft tweede in het westen, na Phoenix. Detroit, voor wie Rodney McGruder (29 punten) uitblonk, is voorlaatste in het oosten.

In New York had Minnesota het laatste woord dankzij een sterke Karl-Anthony Towns (20 punten). Hij herstelde de voorsprong van de bezoekers op minder dan een halve minuut van het einde. Ook Anthony Edwards (21 punten) was in uitstekende doen. Bij de thuisploeg waren Evan Fournier (27 punten) en de uit blessure teruggekeerde Kemba Walker (19 punten) de topschutters.

Voor Minnesota is het de zesde zege in acht matchen. De Timberwolves klimmen naar de zevende plaats in het westen, de Knicks zijn elfde in het oosten.

Uitslagen:

New York - Minnesota 110 - 112

Golden State - Detroit 102 - 86

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen)/

EASTERN CONFERENCE

1. Chicago 64,3 42 27 15

2. Miami 63,6 44 28 16

3. Brooklyn 62,8 43 27 16

4. Cleveland 60 45 27 18

5. Milwaukee 58,7 46 27 19

6. Philadelphia 58,1 43 25 18

7. Charlotte 54,5 44 24 20

8. Washington 52,3 44 23 21

9. Toronto 51,2 41 21 20

10. Boston 51,1 45 23 22

11. New York 48,9 45 22 23

12. Atlanta 41,9 43 18 25

13. Indiana 34,1 44 15 29

14. Detroit 23,3 43 10 33

15. Orlando 17,8 45 8 37

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 79,1 43 34 9

2. Golden State 72,7 44 32 12

3. Memphis 67,4 46 31 15

4. Utah 65,9 44 29 15

5. Dallas 56,8 44 25 19

6. Denver 52,4 42 22 20

7. Minnesota 50 44 22 22

8. LA Lakers 50 44 22 22

9. LA Clippers 48,9 45 22 23

10. Portland 41,9 43 18 25

11. Sacramento 39,1 46 18 28

12. San Antonio 36,4 44 16 28

13. New Orleans 36,4 44 16 28

14. Oklahoma City 32,6 43 14 29

15. Houston 28,9 45 13 32

Programma van woensdag:

Philadelphia - Orlando

Washington - Brooklyn

Atlanta - Minnesota

Boston - Charlotte

Miami - Portland

Chicago - Cleveland

Milwaukee - Memphis

Dallas - Toronto

San Antonio - Oklahoma

Utah - Houston

Denver - LA Clippers

Sacramento - Detroit

LA Lakers - Indiana