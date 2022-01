Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke niet te vinden voor aanpassingen aan quarantaineregels in het onderwijs

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is geen voorstander van aanpassingen aan de quarantaineregels in het onderwijs. Dat zei hij woensdagochtend op Radio 1. “We kunnen niet om de drie dagen van koers veranderen”, aldus Vandenbroucke. Nochtans klinkt die vraag steeds luider, na een oproep van Stefan Grielens van de vrije CLB’s.

De regels omtrent quarantaine voor kinderen werden de afgelopen weken en dagen met enige regelmaat aangepast en verfijnd, wat tot frustratie leidt bij leerkrachten en ander onderwijspersoneel. Maar een koerswijziging naar een beleid waarbij enkel zieke kinderen thuis moeten blijven en alle niet-zieke kinderen gewoon naar school gaan – dus zonder contact tracing – is voor Vandenbroucke niet aan de orde. “Het feit dat bijna om de drie dagen wordt gevraagd de regels aan te passen, is op zich ook niet zo goed. Je mag de regels niet constant veranderen. Dat is nu aan het gebeuren, en dat is zeer vervelend. Maar uiteraard blijven we de situatie opvolgen.” Vandenbroucke benadrukte ook nog eens zijn oproep om in elke klas een CO2-meter te voorzien.

Dan ziet Vandenbroucke meer heil in het vaccinatiebewijs, een nieuwe vorm van het Covid Safe Ticket, maar dan enkel voor volledig gevaccineerden. Toch zal de discussie over het al dan niet invoeren van vaccinatiebewijs vrijdag niet gevoerd worden in het Overlegcomité. “Als we willen werken met een vaccinatiebewijs, en dus niet meer met een test- of herstelbewijs, vraagt dat een fundamenteel debat”, aldus Vandenbroucke, die vorige week al pleitte voor zo’n debat ten gronde in de Kamer.

Wat vrijdag wél op tafel zal liggen, is de coronabarometer. Vandenbroucke is daar al langer voorstander van, maar kreeg de invoering ervan nog niet goedgekeurd. “Dat moét nu gebeuren”, aldus de minister.