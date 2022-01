Kerststal van Termolen is nu toch gered

De klassieke kerststal van Termolen is afgelopen week weer opgeruimd. Even zag het er naar uit dat de stal deze keer definitief zou verdwijning. Hij lag immers opgeslagen in de kerk van Termolen, die nu gesloten is.

Veertig jaar geleden werd de kerststal in elkaar getimmerd door handige leden van de KWB Termolen. Na het seizoen kregen de beelden en de stal telkens een plekje in de kelders van de lokale basisschool. Toen daar geen plaats meer was, werd de kerststal elk jaar opgeslagen in de kerk van Termolen zelf. Maar die kreeg vorig jaar dus plots een andere functie. Het kerkgebouw is nu in gebruik als extra turnlokaal voor basisschool de Lettermolen. De stal werd nog jaarlijks opgezet door de vrijwilligers van de gepensioneerden van Termolen. Alleen had niemand de ruimte om de beelden en de stal door het jaar een plek te geven. Omdat ook de gemeente geen plaats meer had, leek het aanvankelijk dat hij opgeruimd zou worden. Intussen heeft lokaal autohandelaar Francesco Furnari echter plaats vrij gemaakt in zijn magazijn. “We komen hier elk jaar kijken met de kinderen, en we vonden het zonde dat dit mooie werk moest verdwijnen. Er is na veertig jaar wel een opknapbeurt nodig voor de stal. Daar gaan we binnenkort werk van maken. Maar Jozef en Maria zullen hier volgend jaar op Termolen zeker weer terecht kunnen.” TR