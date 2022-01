AUSTRALIAN OPEN. Rafael Nadal toont met klasseflitsen dat hij ook op z’n 35ste nog absolute wereldtop is

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich woensdag zonder setverlies geplaatst voor de derde ronde op de Australian Open. De Spanjaard haalde het in de tweede ronde na twee uur en 43 minuten tennis in drie sets (6-2, 6-3 en 6-4) van de Duitse kwalificatiespeler Yannick Hanfmann (ATP 126).

De 35-jarige Nadal kreeg het niet cadeau tegen Hanfmann. Pas het vijfde wedstrijdpunt was het goede voor de Spanjaard. In de derde ronde ontmoet hij de winnaar van het duel tussen de Rus Karen Khachanov (ATP 30) en de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 63).

Voor Nadal is het de vijfde zege van het seizoen. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi. Nadal was het toernooi ook begonnen met een zege in drie sets (6-1, 6-4 en 6-2) tegen de Amerikaan Marcos Giron (ATP 66).

Nadal won de Australian Open in 2009, na winst in de finale tegen Roger Federer. Hij was vier maal verliezend finalist in Melbourne, in 2012 (tegen Novak Djokovic), 2014 (tegen Stan Wawrinka), 2017 (tegen Roger Federer) en 2019 (tegen Novak Djokovic). De Spanjaard jaagt in Melbourne op een 21e grandslamtitel, waarmee hij geschiedenis zou schrijven. Hij kan er immers de eerste tennisser ooit worden die meer dan 20 grandslamtoernooien kan winnen. Momenteel staat hij op gelijke hoogte met Roger Federer en Novak Djokovic, die niet van de partij zijn in Australië. Djokovic hoopte wel deel te nemen, maar zag zijn visum ingetrokken worden door de Australische autoriteiten.