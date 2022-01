AUSTRALIAN OPEN. Van Uytvanck ligt eruit, Zanevska geeft forfait: “Geen idee hoe ik die eerste match heb kunnen winnen”

Maryna Zanevska (WTA 80) heeft woensdag op de Australian Open verstek laten gaan voor haar wedstrijd in de tweede ronde tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 63). Zanevska moest dinsdag ook al een training aan zich voorbij laten gaan wegens te veel last van de kuit.

De 28-jarige Zanevska versloeg maandag in de openingsronde de Sloveense Kaja Juvan (WTA 86) en plaatste zich zo voor de eerste keer voor de tweede ronde van een grandslamtoernooi.

“Ik heb de beslissing om niet te spelen tien minuten voor mijn partij genomen”, zei een ontgoochelde Zanevska op haar persconferentie. “Ik kon mijn partij tegen Juvan maandag uitspelen op adrenaline en emotie, maar de linkerkuit was toen al geraakt. Eigenlijk weet ik niet hoe het mij gelukt is die partij over de streep te trekken. Nadien had ik veel moeite met stappen. Ik wist dat het voor de tweede ronde moeilijk zou worden. De herstelperiode was jammer genoeg te kort.”

“Deze morgen was ik nog optimistisch”, ging ze verder. “Ik deed enkele testbewegingen en dat lukte. Maar toen ik probeerde op te warmen, merkte ik meteen dat het niet mogelijk was. Ik kon niet lopen. Het is heel jammer, maar het is nu eenmaal zo.”

De Belgische met Oekraïense roots komt in Melbourne normaal gezien ook nog in het vrouwen dubbelspel in actie. Aan de zijde van de Duitse Julia Lohoff ontmoet ze donderdag in de eerste ronde Kirsten Flipkens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

Van Uytvanck verliest haar tweede ronde in Melbourne

Alison Van Uytvanck (WTA 55) is er woensdag niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op de Australian Open. De Grimbergse verloor in haar tweede wedstrijd na twee uur en vijftien minuten tennis in drie sets (2-6, 7-6 (7/5) en 6-3) van de Chinese Qiang Wang (WTA 110).

Het was hun derde onderlinge duel. In 2018 in Rome toonde Van Uytvanck zich de beste, een jaar later op de US Open trok de Chinese aan het langste eind.

De 27-jarige Van Uytvanck neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Ze bereikte nog nooit de derde ronde in Melbourne.

In de eerste ronde had ze nog in twee sets (6-3 en 6-4) de maat genomen van de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 154). Haar voorbereiding werd bemoeilijkt door kniepijn.

De volgende tegenstander van Wang wordt de Amerikaanse Madison Keys (WTA 51), die in haar tweede ronde in twee sets (6-2 en 7-5) afrekende met de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 69). Cristian schakelde in de eerste ronde Greet Minnen (WTA 84) uit.

Van Uytvanck komt ‘down under’ ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Deense Clara Tauson treft ze in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.

Minnen stoot door in dubbelspel

Greet Minnen heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van het vrouwen dubbelspel op de Australian Open in Melbourne. Aan de zijde van de Australische Ellen Perez won Minnen met 6-3 en 6-1 van de Australische tandem Jaime Fourlis en Maddison Inglis, die een wildcard kregen van de organisatoren.

In de tweede ronde spelen Minnen en Perez tegen de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez (het vijfde reekshoofd) of de Thaise Peangtarn Plipuech en de Indonesische Aldila Sutjiadi.

In het enkeltoernooi sneuvelde Minnen (WTA 84) maandag in de eerste ronde tegen de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 69).

Zimmermann gaat er meteen uit in het dubbelspel

Kimberley Zimmermann heeft zich woensdag, aan de zijde van de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova, niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open.

Zimmermann en Schmiedlova, die als lucky loser werden opgevist voor het dubbeltoernooi, verloren na 56 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) van de Amerikaanse Caroline Dolehide en de Australische Storm Sanders, samen het negende reekshoofd.

Later deze week komen ook Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en Maryna Zanevska nog in actie in het vrouwen dubbelspel. Bij de mannen nemen Sander Gillé en Joran Vliegen deel als duo.