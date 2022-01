Belgische Makro- en Metro-winkels staan in de etalage

De Duitse distributiegroep Metro, het moederbedrijf van de Belgische Makro- en Metro-filialen, heeft zijn Belgische winkels in de etalage gezet. Dat schrijft De Tijd woensdag. Er zouden al gesprekken lopende zijn met potentiële overnemers.

Het Duitse Metro heeft 17 winkels in ons land: elf Metro-winkels en zes Makro’s. Daarnaast is ook een groot deel van het vastgoed nog in handen van de distributiegroep.

De Metro-groep stapelde de afgelopen jaren de verliezen op in België. Zo werd er in het boekjaar 2019-2020 (tot eind september) 44 miljoen euro verlies genoteerd.

De Belgische topman Vincent Nolf doet het nieuws af als “geruchten en speculaties waarop wij niet kunnen reageren”.