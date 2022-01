De activist zonder schaamte: de man die heel Nederland op zijn kop zet met onthullingen bij ‘The voice’

Zijn Youtube-reportage over seksueel wangedrag bij The voice wordt pas morgen uitgezonden, maar door zijn toedoen is de populairste zangwedstrijd ter wereld nu al wel stilgelegd. En staat heel showbizz-Nederland op zijn kop. Maar wie is Tim Hofman (33) eigenlijk? Steekwoorden die passen bij de presentator van het online programma Boos: gevierd, geëngageerd, kickt op aandacht.