Opnieuw meer dan 2.400 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Er liggen momenteel 2.417 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 21 procent in vergelijking met een week geleden. Het aantal patiënten dat intensieve zorgen nodig heeft, blijft wel verder dalen en ligt nu op 391 (-13 procent). Dat blijkt uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.