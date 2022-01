Ilombe Mboyo (34) heeft zaterdagavond een nacht in de cel doorgebracht in Brussel. Dat melden de kranten van Sudpresse. De ex-speler van KRC Genk en STVV– die eerder al veroordeeld werd voor een groepsverkrachting – werd opgepakt nadat een ruzie met z’n partner gewelddadig eindigde. De vrouw raakte gewond aan de hals en is arbeidsongeschikt.