Dean was wellicht al langer dan 48 uur dood toen zijn lichaam gevonden werd

Dave De Kock overnachtte tijdens vlucht bij vriend in Koudekerke: “Er was geen kleuter bij hem”

De vierjarige Dean was wellicht al langer dan 48 uur dood toen de politie zijn lichaam maandag aantrof op het werkeiland Neeltje Jans in Zeeland. Dat kan afgeleid worden nu blijkt dat dader Dave De Kock (34) zaterdag- en/of zondagnacht heeft doorgebracht bij een vriend in het Zeelandse dorpje Koudekerke. De Kock was daar alleen. De speurders vermoeden dat hij het lichaam van de kleuter toen al had gedumpt.