Afrika Cup zit erop voor Genkenaar Paintsil

LEES OOK. Senegal en Guinee plaatsen zich voor achtste finales Africa Cup, Gabon gaat ook door en Comoren verrassen Ghana

KRC Genk kan binnenkort weer een beroep doen op flankaanvaller Joseph Paintsil. Hij werd met Ghana verrassend uitgeschakeld met 1 op 9 in de groepsfase van de Afrika Cup. Ghana verloor dinsdag met 2-3 tegen Comoren, een rode kaart voor Andre Ayew na 25 minuten brak de Ghanezen zuur op. Paintsil viel in in het laatste half uur, toen Ghana nog een 0-2-achterstand tijdelijk goedmaakte.(mg)