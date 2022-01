Mama van peuter die stierf door mishandeling Dave De Kock wil moeder van Dean ontmoeten

Ze zou eigenlijk de moeder van de vermoorde Dean (4) wel willen ontmoeten, zegt Sandra Verbeek met schroom. “Toen ik haar op tv over Dave hoorde vertellen, klonk dat allemaal zo herkenbaar.” Té herkenbaar… Dave De Kock heeft zich in 2008 in geen tijd binnen gewerkt bij Sandra en heeft haar zoontje Miguel (2) zo hardhandig aangepakt dat het kind stierf aan de gevolgen ervan. “Dankzij mijn dochter heb ik mij al die jaren recht kunnen houden.”