Lucas Van den Eynde als de ontvoerde Phil Frisco in ‘Glad ijs’. Na lang vertoeven in de pijpleiding en op Streamz landt de serie nu ook op VTM. — © VTM

Geneuzel over de titel, en jaren wachten op witte rook. De weg naar het scherm was lang voor ‘Glad ijs’. Na de première op Streamz landt de serie vanavond ook op VTM. Tot tevredenheid van de makers. Het parcours van de absurde crimireeks in vijf luiken.