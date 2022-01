FC Barcelona rekent op drie maanden onbeschikbaarheid voor Umtiti na operatie aan rechtervoet

Barça had maandag laten weten dat Umtiti op training een breuk in het vijfde middenvoetsbeentje van de rechtervoet had opgelopen. Volgens de Catalanen verliep de ingreep door dokter Antoni Dalmau succesvol en zal hij “ongeveer drie maanden out zijn”.

De 28-jarige Umtiti, de boeman van de Rode Duivels op het WK in Rusland, is al een hele poos zijn basisplaats bij Barcelona kwijt. Dit seizoen kwam hij nog maar een keer in actie.