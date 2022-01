Rode lantaarn Salernitana krijgt nederlaag en strafpunt opgelegd in Serie A omdat het niet wilde spelen

De rode lantaarn van de Serie A moest op 21 december tegen Udinese spelen maar riep coronabesmettingen en lokale gezondheidsregels in om af te zien van de verplaatsing. Salernitana, de club van Franck Ribéry, kan nog in beroep gaan tegen de sanctie. Vorig seizoen kreeg Napoli een soortgelijke straf omdat Dries Mertens en co niet naar Turijn waren afgereisd om Juventus te bekampen, maar in beroep werd beslist de match toch te laten spelen.