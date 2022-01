Woensdag overleg tussen Belgische en Nederlandse speurders over ontvoering en dood Dean

De Belgische en Nederlandse speurders houden woensdag een coördinatievergadering om het onderzoek rond de ontvoering en de dood van de vierjarige Dean Verberckmoes af te stemmen, maar het is nog te vroeg om te beslissen waar de 34-jarige Dave De Kock zal berecht worden. Daarvoor moet er eerst duidelijkheid zijn over waar het slachtoffer omgekomen is, zo werd vernomen bij het Belgische gerecht.

In Nederland, waar nu het zwaartepunt van het onderzoek ligt, werkt een rechercheteam met twintig politiemensen op de zaak. De Kock zit er in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. Het onderzoek moet uitmaken waar De Kock en Dean geweest zijn in Nederland en waar het slachtoffer omgebracht werd.

Mogelijk kunnen de resultaten van de autopsie op het lichaam, waarbij het tijdstip van overlijden beter ingeschat kan worden, daar ook bij helpen. De lijkschouwing zou woensdag plaatsvinden. De Kock wordt verder verhoord in Nederland en hij zou mogelijk donderdag voor de rechter-commissaris verschijnen, die zal beslissen of hij in de cel blijft.

Langs Belgische kant ondervraagt de onderzoeksrechter in Dendermonde de vriendin van De Kock, maar het Oost-Vlaamse parket heeft een persstop afgekondigd en zal niet bevestigen of de vrouw aangehouden wordt. De Nederlandse R.W. werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde.

Zowel de Nederlandse als de Belgische speurders geven dinsdag geen commentaar meer. De coördinatievergadering woensdag moet meer duidelijkheid brengen over de volgende onderzoeksdaden in België en Nederland maar het is nog te vroeg om te beslissen waar De Kock berecht zal worden. Het onderzoek zal nog langere tijd in beslag nemen en in het belang ervan wordt er voorlopig geen inhoudelijk nieuws meer over het onderzoek naar buiten gebracht, zegt de Nederlandse politie.