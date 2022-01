“Eerste helft van de nacht blijft het droog, morgen kans op lokale winterse buien”

Vanwege de kouder wordende hogere luchtlagen kan zo’n bui winters van aard worden. Op neushoogte blijft de temperatuur echter meerdere graden boven het vriespunt. De matige wind zwakt niet af een draait geleidelijk naar het noordwesten.

Donderdag wordt het licht wisselvallig met kans op enkele winterse buien. De hogere luchtlagen worden immers goed koud, waardoor er kans is op hagel of korrelhagel. Op meerdere plaatsen in Limburg zal het echter héél de dag droog kunnen blijven. Van tijd tot tijd komt er ook ruimte voor de zon.

De temperatuur loopt op naar vier tot vijf graden boven het vriespunt. Tijdens een fikse bui kunnen daar lokaal en tijdelijk meerdere graden vanaf gaan. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig van kracht.

In de nacht naar vrijdag kan het in sommige regio’s een graadje gaan vriezen. Het wordt dan ook opletten voor lokale rijm- of ijsplekken. Dit is echter het enige tot waartoe de winter van 2022 de komende tijd in staat lijkt.

