Jef Vermassen advocaat voor de moeder van Dean: ”Bang voor proces in Nederland”

Strafpleiter Jef Vermassen is geraadpleegd door de moeder van het vierjarige slachtoffer Dean Verberckmoes. Vermassen bevestigt dat hij als advocaat zal optreden voor de vrouw. Hij kan nog geen details geven over de zaak.

De openbare ministeries in België en Nederland hebben nog niet beslist waar Dave De Kock berecht zal worden voor de feiten gepleegd op de jongen. Hij zit nu in Nederland in de cel op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. Het onderzoek moet uitmaken waar en wanneer het kind om het leven gekomen is.

Vermassen hoopt op een overlevering aan ons land en een eventueel assisenproces. “Ik ben een beetje bang dat hij in Nederland berecht zal worden. Dat zou een ramp zijn. Nederland kent geen assisenprocedure en de processen worden er op veel kortere tijd behandeld. De grondigheid van de procedure voor het Hof van Assisen is belangrijk en de beschuldigde wordt daar ook volledig doorgelicht. Met de strafmaat zal ik me als burgerlijke partij niet moeien, maar in Nederland ligt die veel lager dan bij ons.”

Vermassen trad als advocaat van de burgerlijke partij al op voor nabestaanden van slachtoffers van onder meer de moorden gepleegd door Kim De Gelder, Ronald Janssen en Hans Van Themsche.