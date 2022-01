Rusland kan “elk moment” aanval op Oekraïne starten, zegt Witte Huis

Ondanks de inspanningen om tot een diplomatieke oplossing te komen, blijft de situatie in Oekraïne “extreem gevaarlijk”. Een Russische invasie kan “elk moment” plaatsvinden, zo heeft de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, dinsdag verklaard.

In de verklaring van Psaki wordt de Russische president Vladimir Poetin volledig verantwoordelijk geacht voor de huidige spanningen. ““President Poetin heeft deze crisis veroorzaakt door 100.000 Russische soldaten samen te brengen aan de Oekraïense grens”, zegt ze.

“Om het duidelijk te stellen: we beschouwen de situatie als extreem gevaarlijk. We zitten nu in een fase waarin Rusland elk moment een aanval op Oekraïne kan lanceren.”

De verklaring van het Witte Huis komt er vlak nadat Amerikaanse ambtenaren hadden bevestigd dat minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vrijdag in Genève met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov zal spreken. Psaki zegt dat Blinken tijdens die ontmoeting zal benadrukken dat er “een diplomatieke weg” uit het conflict bestaat. Rusland zal “zware economische gevolgen” moeten dragen als het toch voor militaire escalatie kiest, luidt het.