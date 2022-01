Heusden-Zolder

De inboedel van het kasteel Terlaemen wordt gratis weggegeven aan geïnteresseerden. Het kasteel is verkocht en de familie heeft de inboedel onderling verdeeld of naar een antiquair gebracht. Wat er nu nog rest, mogen liefhebbers komen halen. Voorwaarde is wel dat men zich beperkt tot één stuk.